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Muzlu Karamelli Pastacıklar Tarifi

Kolay yapımı ve porsiyonluk sunumuyla pasta severleri sevindirecek tarif! Muz dolgusu ve bisküvi ile hazırlanmasıyla evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz muzlu karamelli pasta tarifi
Muzlu Karamelli Pastacıklar Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram tereyağı



250 gram kakaolu bisküvi



1 çay bardağı tozşeker



1 çay bardağı krema



2 adet muz


YAPILIŞI

Tereyağını eritip, bisküvilerle birlikte blenderden geçirin. 6 adet porsiyonluk dikdörtgen kalıba bastırarak yerleştirin. Kalıpları dondurucuya koyup, yarım saat bekletin. Daha sonra kalıpları 170 derece fırında 20 dakika pişirin ve çıkarın. Soğuyunca kalıplardan alıp, servis tabağına yerleştirin. Ayrı bir yerde tozşekeri orta büyüklükte bir sos tenceresine alıp eritin. Başka bir yerde kremayı ısıtın. Şekerin rengi açık kahverengi olunca sıcak kremayı ilave edip hemen karıştırın. Sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Muzları halka dilimleyin ve karamel sosuna batırıp keklerin üzerine yerleştirin. Kalan sosu pastaların üzerine gezdirip servis yapın.

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