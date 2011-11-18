Muzlu Krem Brüle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kremayı, vanilya çubuğu ile bir tencereye alıp yüksek ateşte ısıtın. Kaynamaya başladığında kısık ateşe alıp 5 dakika daha pişirin. Ocaktan alın. Toz şeker ve yumurta sarılarını açık sarı bir köpük halini alana dek çırpın. Yumurta ve kremayı karıştırın. Vanilya çubuğunu karışımdan çıkarın. Karışımın yarısını ısıya dayanıklı 4 kaba paylaştırın. Muzları dilimleyip kaplara paylaştırın ve üzerilerine kalan kremayı boşaltın. Kapları içi su dolu bir tepsiye oturtun. Önceden ısıtılmış 180 derecede fırında, tatlı katılaşıncaya kadar pişirin. Kapları fırından çıkarıp, soğuyunca bir gece buzdolabında bekletin. Ertesi gün üzerilerine toz şeker serpin. Fırının ızgara bölümünü önceden ısıtın. Kapları içi soğuk su dolu bir tepsiye yerleştirip fırına verin. Şeker eriyip karamelize olur olmaz da çıkarın. Şeker katılaşınca servis yapın.