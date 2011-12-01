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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Muzlu Krep

Muzlu Krep

Muzlu Krep
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg süt

1 çorba kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı un

3 adet yumurta



İçi için: 8 adet muz

Pudra şekeri

Her krep için 3'er çorba kaşığı vanilyalı dondurma

YAPILIŞI

Krebi hazırlamak için bir kaba süt, 1 çorba kaşığı sıvı yağ, un ve yumurtayı aktarın. Tüm malzemeyi mikserle karıştırın. Tortuyu gidermek için sütlü karışımı tel süzgeçten geçirin. Krep malzemesinden bir kepçe alarak, az yağlanmış tavada arkalı önlü pişirin. Krep malzemesi bitene dek bu işleme devam edin (8 adet krep elde etmelisiniz). Ardından 1 adet muzu küçük doğrayıp, tavaya aktarın. Üzerine pudra şekeri dökün ve 1-2 dakika kavurun. Bu malzemeyi krebin yarısına yerleştirin. Üzerine 3 çorba kaşığı dondurma koyun. Krebin diğer yarısını malzemenin üzerine kapatın. Ocakta kızdırdığınız çatalla krebin üzerine bastırın. Kalan muzları da bu şekilde pişirip, krepleri hazırlayın. Sıcak servis yapın.
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