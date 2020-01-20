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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Muzlu rulo pasta

Muzlu rulo pasta

Çayın yanına yakışacak yumuşacık bir lezzet! İşte muzlu rulo pasta tarifi...
Muzlu rulo pasta
  • 8 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Pandispanya için:



4 adet yumurta



1 çay bardağı tozşeker



1'er paket vanilya ve kabartma tozu



2 çorba kaşığı kakao



1 çay bardağı un



Krema için:



7 adet yumurta sarısı



3/4 su bardağı tozşeker



1 paket vanilya



Yarım su bardağı un



500 ml kaynar süt



75 gram oda sıcaklığında tereyağı



1 paket toz krem şanti



1/4 su bardağı pudraşekeri



Arası için: 2 adet muz



Üzeri için: Pudraşekeri, frambuaz,



frenk üzümü


YAPILIŞI

Öncelikle ılınması için kremayı hazırlayın. Bunun için yumurta sarıları, tozşeker ve vanilyayı derin bir tencerede, kısık ateşte çırpıcı ile çırpın. Un ekleyip karıştırın. Sütü yavaşça eklerken bir yandan da karıştırın. Daha sonra harlı ateşte kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin. Tencereyi ocaktan alın ve 10-15 dakika karıştırarak ılınmasını sağlayın. Tereyağını ekleyip karıştırarak yedirin ve buzdolabında yarım saat bekletin. Toz krem şanti ile pudraşekerini ilave edin ve mikserle çırpın. Üzerini streç film ile kapatın ve buzdolabında 1-2 saat bekletin. Pandispanya için yumurtaları tozşekerle derin bir kapta mayonez kıvamına gelene kadar çırpın. İçine un, vanilya, kabartma tozu ve kakaoyu ekleyin. Tüm malzeme birbiriyle özleşene kadar çırpın ve yağlı kağıt serilmiş 25x35 cm ebadındaki fırın tepsisine düzgünce yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarın ve sıcakken yağlı kağıdı alın. Temiz bir bezle rulo şeklinde sarın ve soğuyana kadar bekletin. Soğuyunca açın ve üzerine krema sürüp dilimlenmiş muz yerleştirdikten sonra rulo şeklinde sarın. Pudraşekeri serpin ve meyvelerle süsleyerek servis yapın.

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