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Muzlu Sarma Tarifi

Muhallebilere şekil vererek hazırlayacağını muzlu sarma tarifi gözünüzü de karnınızı da doyuracaktır. Çayınızın yanında tabağınızı süsleyecek muzlu sarma nasıl yapılır?
Muzlu Sarma Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet muz

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı margarin

1 paket vanilya

Yarım paket pötibör bisküvi(1 paket 175 gram)

YAPILIŞI

Süt, un, toz şeker ve margarini tencereye alıp karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp vanilya ekleyin. Karışımı fırın tepsisine boşaltıp soğumaya bırakın. Soğuyunca buzdolabına alıp sertleşene dek dinlendirin. Sertleşen muhallebiyi iki parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Bisküviyi un haline getirip şeritleri önlü arkalı bu una bulayın. Bir adet muhallebiyi düz bir zemine yayın. Uç kısmına çatalla ezilmiş 1 tatlı kaşığı muz püresi koyun. Rulo şeklinde sarın. Kalan muhallebi ve muz püresini de aynı şekilde hazırlayın. Muzlu sarmaları tabağa yerleştirip servis yapın.
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