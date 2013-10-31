Muzlu Sarma Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Süt, un, toz şeker ve margarini tencereye alıp karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp vanilya ekleyin. Karışımı fırın tepsisine boşaltıp soğumaya bırakın. Soğuyunca buzdolabına alıp sertleşene dek dinlendirin. Sertleşen muhallebiyi iki parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Bisküviyi un haline getirip şeritleri önlü arkalı bu una bulayın. Bir adet muhallebiyi düz bir zemine yayın. Uç kısmına çatalla ezilmiş 1 tatlı kaşığı muz püresi koyun. Rulo şeklinde sarın. Kalan muhallebi ve muz püresini de aynı şekilde hazırlayın. Muzlu sarmaları tabağa yerleştirip servis yapın.