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Muzlu ve Kivili Pirinç Pudingi Tarifi

Muzlu ve kivili pirinç pudingi tarifi... Muzlu ve kivili pirinç pudingi nasıl yapılır?
Muzlu ve Kivili Pirinç Pudingi Tarifi
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İspanyol Mutfağı
  • Doğum Günü, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kahve fincanı + 1 tatlı kaşığı pirinç

2 kahve fincanı süt

2 çorba kaşığı toz şeker

1-2 damla vanilya esansı

1/4 kahve fincanı krema

1 adet muz

2 adet kivi

Çilek

YAPILIŞI

Pirinç ve sütü bir kaba alıp ocağa oturtun. Ara sıra karıştırarak krema kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ateşten alıp üzerine tozşeker ve vanilya esansını ilave edin. Karışımı buzdolabında soğutun. Servis etmeden önce krema ve ezilmiş muz ekleyip karıştırın. Bir kupa alın. Kivi ve çilekle süsleyerek servis yapın.
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