Muzlu ve Kivili Pirinç Pudingi Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinç ve sütü bir kaba alıp ocağa oturtun. Ara sıra karıştırarak krema kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ateşten alıp üzerine tozşeker ve vanilya esansını ilave edin. Karışımı buzdolabında soğutun. Servis etmeden önce krema ve ezilmiş muz ekleyip karıştırın. Bir kupa alın. Kivi ve çilekle süsleyerek servis yapın.