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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Muzlu dilimler

Muzlu dilimler

Muzlu dilimler
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet muz

1 su bardağı çırpılmış krema

Hamur için: 6 adet yumurta

180 gram toz şeker

3 paket kakaolu toz puding

Krema için: Yarım litre süt

6 çorba kaşığı toz şeker

8 çorba kaşığı süt

2 paket vanilyalı puding

125 gram margarin

1 çorba kaşığı rom

YAPILIŞI

Hamur için yumurta ve toz şekeri bir kaba alıp koyulaşana kadar çırpın. Kakaolu toz pudingleri ekleyip biraz daha çırpın. 25x35 cm'lik 3 adet kalıbın dibini yağlı kağıtla kaplayın. Hamuru kalıplara paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Soğuması için kenara alın. Diğer tarafta krema için yarım litre sütü toz şekerle kaynatın. Vanilyalı toz pudingleri 8 çorba kaşığı sütle karıştırın. Pudingli karışımı yavaş yavaş karıştırarak süte ekleyin. Koyulaşana kadar karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp karıştırarak soğutun. İçine rom ve margarin ekleyin. Hamurların üzerine krema sürüp, dilimlenmiş muzları yerleştirin. Bu hamurları üst üste koyun. Çırpılmış krema döküp kare dilimleyin. Çilek reçeli ve nane yaprağı ile süsleyerek servis yapın.
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