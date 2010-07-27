Muzlu Dondurma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

MUZLARI yıkayıp kurulayın. Kabuklarını soyup blendere alın. Toz şekeri suyla karıştırıp iyice eritin ve muzların üzerine ekleyin. Blenderin önce yavaş sonra hızlı devri ile toz şeker tamamen eriyene kadar çekin. Çelik bir kaba alıp üzerini streç filmle kapattıktan sonra derin dondurucuya yerleştirin. 4 saat süreyle, her 30 dakikada bir tahta kaşıkla kenarlarını sıyırarak 2-3 dakika karıştırın. Sürenin sonunda çırpma teli ile 1-2 dakika çırpıp üzerini düzleyerek yeniden derin dondurucuya kaldırın. 1 gün beklettikten sonra servis yapın.