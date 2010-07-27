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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Muzlu Dondurma

Muzlu Dondurma

Muzlu Dondurma
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 kg muz

100 gram toz şeker

Yarım su bardağı su

YAPILIŞI

MUZLARI yıkayıp kurulayın. Kabuklarını soyup blendere alın. Toz şekeri suyla karıştırıp iyice eritin ve muzların üzerine ekleyin. Blenderin önce yavaş sonra hızlı devri ile toz şeker tamamen eriyene kadar çekin. Çelik bir kaba alıp üzerini streç filmle kapattıktan sonra derin dondurucuya yerleştirin. 4 saat süreyle, her 30 dakikada bir tahta kaşıkla kenarlarını sıyırarak 2-3 dakika karıştırın. Sürenin sonunda çırpma teli ile 1-2 dakika çırpıp üzerini düzleyerek yeniden derin dondurucuya kaldırın. 1 gün beklettikten sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Blenderiniz muzların hepsini birlikte almazsa toz şeker ve muzu ikiye bölerek blenderden geçirebilirsiniz.
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