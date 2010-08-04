DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Nar Pestili

Nar Pestili

Nar Pestili
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet orta boy nar

4 çorba kaşığı toz şeker

5-6 damla limon suyu

3 çorba kaşığı buğday nişastası

Yarım su bardağı su

YAPILIŞI

Kabuğunu soyduğunuz nar tanelerini blenderden geçirin. Süzerek tencereye aktarın. Şekeri ve limon suyunu ilave edip, mum alevinde pişmeye bırakın. (Dikkat: Benim ocağım gazlı olduğu için, en düşük ayarı diğer ocaklara nazaran daha kısık, siz de ocağınızı mum alevi kadar kısık hale getirmelisiniz. Bir süre sonra kaynamaya başlıyor ufak ufak. Pişmesi tam bir saat sürüyor.)
Ancak malzemenin kaynamaya başladığı anı gözlemleyin ve kaynadığı an, yarım su bardağı suyun içinde erittiğiniz üç çorba kaşığı nişastayı ekleyin. 1 saatin sonunda narlı karışım iyice suyunu çekiyor, toparlanıyor ve kaşığa geliyor. Fırınınızı en kısık ayara getirip, karışımı yağlı kağıt serili tepsiye aktarın. Bu kez çok da ince tabaka halinde yaymamıza gerek yok, zaten pişerken o yayılıp inceliyor. Kurumaması için aldığınız önlemleri burada da uygulayın. 1 saatin sonunda pestil pişmiş oluyor. (Dikkat: Sakın fırında bırakmayın pestillerinizi; pişer pişmez fırından çıkartıp soğumaya bırakın!)
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN