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Nar Soslu Elma Tatlısı

Nar Soslu Elma Tatlısı
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MALZEMELER

1 adet orta boy elma

2 yemek kaşığı dolusu nar

35 gr. şeker

150 ml. su

4-5 damla limon suyu

1/4 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı fıstık

1 yemek kaşığı krem şanti veya kaymak

YAPILIŞI

Su, şeker ve narı bir sos tenceresine koyup kaynatın.
Ardından kabuklarını soyup, çekirdeklerini temizleyip ikiye böldüğünüz elmayı ve tarçını ilave edip kısık ateşte elma yumuşayıncaya kadar pişirin. Limon suyunu da ekleyip 1-2 dk. daha kaynatıp ocağın altını kapatın.
Pişen elmaları sos tenceresinden alıp, narlı şurubu süzün. Şurubu tekrar sos tenceresine koyun ve nişastayı da ekleyip 1-2 dk. kısık ateşte koyulaşana kadar pişirin .
Bir yandan da fıstıkları bir tavada rengi hafif esmerleşene kadar kavurup bir kenara ayırın.
Servis edeceğiniz tabağa önce nar sosu sonra elmaları ve arzuya göre krem şanti ve ya kaymağı koyun. En sonda fıstıkla süsleyerek servis edin.
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