Narlı Sufle Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet nar
2 adet yumurtanın akı
1 çay bardağı tozşeker
1 çay bardağı krema
2 çorba kaşığı un
YAPILIŞI
Narları ikiye bölün. İçlerini çıkarıp, daha sonra kullanılmak üzere kenara alın. Ayrı bir yerde yumurta aklarını çırpın. Toz şeker ekleyip karıştırın. Başka bir kapta krema ile unu karıştırıp, yumurtalı karışıma ilave edin. Tanelenmiş nar ekleyip, nar kabuklarının içlerine pay edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Daha sonra sıcak olarak servis yapın.