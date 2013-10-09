Narlı Sufle Tarifi

Narlı sufle tarifi ile kış aylarının en güzel meyvesi narla mis gibi akışkan tatlı yapmak ellerinizin arasında. Narlı sufle nasıl yapılır diye sorarak kendinizi mutfağa atın. Devamı gelecektir zaten.

4 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama