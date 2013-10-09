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Narlı Sufle Tarifi

Narlı sufle tarifi ile kış aylarının en güzel meyvesi narla mis gibi akışkan tatlı yapmak ellerinizin arasında. Narlı sufle nasıl yapılır diye sorarak kendinizi mutfağa atın. Devamı gelecektir zaten.
Narlı Sufle Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet nar

2 adet yumurtanın akı

1 çay bardağı tozşeker

1 çay bardağı krema

2 çorba kaşığı un

YAPILIŞI

Narları ikiye bölün. İçlerini çıkarıp, daha sonra kullanılmak üzere kenara alın. Ayrı bir yerde yumurta aklarını çırpın. Toz şeker ekleyip karıştırın. Başka bir kapta krema ile unu karıştırıp, yumurtalı karışıma ilave edin. Tanelenmiş nar ekleyip, nar kabuklarının içlerine pay edin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Daha sonra sıcak olarak servis yapın.
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