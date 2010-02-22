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Narlı Çikolata Çanakları

Narlı Çikolata Çanakları
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Çikolata çanakları için:

1 çorba kaşığı oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağı

2 çorba kaşığı toz şeker

1 adet yumurtanın akı

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı kakao

Kreması için:

1 su bardağı çiğ krema

4 çorba kaşığı labne peyniri

4 çorba kaşığı toz şeker

5 çorba kaşığı nar tanesi

YAPILIŞI

Çanakları hazırlamak için, tereyağını toz şekerle çırpın. Üzerine yumurta akı ile elenmiş un ve kakao ekleyin. Karışımı yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine kaşıkla daireler şeklinde yayın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 8 dakika pişirin. Hamurlar fırından çıkar çıkmaz, çanak şeklini vermek için, ters çevirdiğiniz bardakların üzerine koyun. Elinizle hafifçe bastırıp şekillendirin ve soğumaya bırakın. Diğer taraftan kremayı çırpıp labne peyniri ve toz şekerle karıştırın. Soğuyan çanakları servis kabına alın. İçlerine krema koyun. Nar taneleri ile süsleyip servis yapın.
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