Nektarinli Yaz Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde irmik, un ve hindistan cevizini karıştırın. Üzerine zencefil ve kabartma tozu ilave edip harmanlayın. Zencefilli karışımı yumurtalı karışıma ilave edip karıştırın. Yağlanmış fırın kabına boşaltıp, üzerine dilediğiniz şekilde dilimlediğiniz nektarileri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzeri hafif pembeleşene dek pişirin. Şerbet için toz şeker, su ve limon suyunu ocağa oturtup kaynamadan ocaktan alın. Sıcak tatlının üzerine şerbeti hemen gezdirin. Kare şeklinde dilimleyip, arzuya göre kaymak veya dondurma ile birlikte servis yapın.