Nektarinli Yaz Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4-5 adet nektarin
3 adet yumurta
1 kahve fincanı toz şeker
1 su bardağı yoğurt
1 kahve fincanı sıvı yağ
2 su bardağı irmik
Yarım su bardağı un
1 çay bardağı hindistan cevizi
Yarım çay kaşığı toz zencefil
1 paket kabartma tozu
Şerbet için:
3 su bardağı toz şeker
İki buçuk su bardağı su
1-2 damla limon suyu
YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Yoğurt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde irmik, un ve hindistan cevizini karıştırın. Üzerine zencefil ve kabartma tozu ilave edip harmanlayın. Zencefilli karışımı yumurtalı karışıma ilave edip karıştırın. Yağlanmış fırın kabına boşaltıp, üzerine dilediğiniz şekilde dilimlediğiniz nektarileri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzeri hafif pembeleşene dek pişirin. Şerbet için toz şeker, su ve limon suyunu ocağa oturtup kaynamadan ocaktan alın. Sıcak tatlının üzerine şerbeti hemen gezdirin. Kare şeklinde dilimleyip, arzuya göre kaymak veya dondurma ile birlikte servis yapın.