Orman Meyveli Kadayıf Tarifi

Şerbet için su ve tozşekeri, tozşeker eriyene dek kaynatın. Limon suyu ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Kadayıfı geniş bir kaba alıp harmanlayın. Daha sonra streç filmle kaplanmış porsiyonluk kapların içlerine, ortaları çukur olacak şekilde yerleştirin. Ortalarına dövülmüş ceviz koyup, kadayıfla kapatın. Kadayıf ve ceviz bitene dek işlemi tekrarlayın. Her birinin strecini sıkıca bükerek kapatın. Buzdolabında 1 gün veya birkaç saat dinlendirin. Daha sonra streç filmi çıkarıp, ayrı bir yerde iyice çırptığınız sütlü yumurta karışımına bulayın. Elinizle iyice sıkıp, kızgın sıvıyağda kızartın. Sıvıyağdan alıp, soğuk şerbete atın. Şerbetten çıkarıp, servis tabağına yerleştirin. Meyve sosu için tozşeker, nişasta ve suyu ocağa oturtup kaynayana dek karıştırın. Kaynamaya başlayınca dilimlenmiş çilek, frambuaz ve böğürtlen ilave edin. İyice kaynayınca ocaktan alın. Servis tabağına sosu gezdirip servis yapın.