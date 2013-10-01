Orman Meyveli Tart Tarifi

Böğürlen ve frenk üzümünü bir kaba alıp, üzerine likörü gezdirin ve bir kenara alın. Diğer tarafta un, toz şeker, tereyağı ve tuzu karıştırın. Duruma göre 1-2 çorba kaşığı soğuk su ekleyerek fazla sert olmayan tart hamuru elde edin. Hamurun 1/4'ünü bir kenara ayırın. Kalan hamuru unlanmış zeminde merdaneyle açın. 22 cm çapında bir tart kalıbını yağlayıp hamuru içine yerleştirin ve kenarlarını yükseltin. 2-3 dakika önceden ısıtılmış 180 derece fırında, rengi değişene kadar pişirin. Fırından çıkartıp likör içinde bekleyen meyveleri tartın ortasına yerleştirin. Likörlü sudan 1-2 çorba kaşığı meyvelerin üzerine gezdirin. Yarım su bardağı toz şekeri serpin. Ayırdığınız hamuru merdaneyle açıp şeritler halinde kesin. Tartın üzerine kafes şeklinde yerleştirin. Tekrar fırına verip, altın sarısı renk alana kadar pişirin.