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Orman Meyveli Tart Tarifi

Görünümüyle sizleri büyüleyen bir tatlı... Orman meyveli tart tarifi. Soğuk soğuk yiyeceğiniz bu enfes tatlıyı herkes sevecektir. Orman meyveli tart nasıl yapılır diyecek olursanız işet detaylar...
Orman Meyveli Tart Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram böğürtlen

150 gram frenk üzümü

Yarım su bardağı çilek veya

vişne likörü

Yarım su bardağı toz şeker

Tart hamuru için: 2 su bardağı un

3/4 su bardağı toz şeker

100 gram tereyağı

Bir tutam tuz

1-2 çorba kaşığı soğuk su

YAPILIŞI

Böğürlen ve frenk üzümünü bir kaba alıp, üzerine likörü gezdirin ve bir kenara alın. Diğer tarafta un, toz şeker, tereyağı ve tuzu karıştırın. Duruma göre 1-2 çorba kaşığı soğuk su ekleyerek fazla sert olmayan tart hamuru elde edin. Hamurun 1/4'ünü bir kenara ayırın. Kalan hamuru unlanmış zeminde merdaneyle açın. 22 cm çapında bir tart kalıbını yağlayıp hamuru içine yerleştirin ve kenarlarını yükseltin. 2-3 dakika önceden ısıtılmış 180 derece fırında, rengi değişene kadar pişirin. Fırından çıkartıp likör içinde bekleyen meyveleri tartın ortasına yerleştirin. Likörlü sudan 1-2 çorba kaşığı meyvelerin üzerine gezdirin. Yarım su bardağı toz şekeri serpin. Ayırdığınız hamuru merdaneyle açıp şeritler halinde kesin. Tartın üzerine kafes şeklinde yerleştirin. Tekrar fırına verip, altın sarısı renk alana kadar pişirin.

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