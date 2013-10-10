Panna Cotta (İtalyan Mutfağı) Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir kasede un ve vanilyayı çok az sütle ezin. Kalan sütü ısıtıp, şekerle muzu ekleyin. Hazırladığınız karışıma kiraz şekerlemesi ilave edin. Unlu karışımı karıştırarak ekleyin. Tencereyi ocaktan alın. Kremayı katıp, karışımı fırın kaplarına pay edin. 180 derece fırında üzeri çok kızarmadan pişirip, dilediğiniz bir sosla servis yapın.