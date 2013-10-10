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Panna Cotta (İtalyan Mutfağı) Tarifi

Panna cotta tarifi... Yazın serin serin yiyebileceğiniz panna cotta nasıl yapılır?
Panna Cotta (İtalyan Mutfağı) Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • İtalyan Mutfağı
  • Yılbaşı, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağından biraz fazla un

1 paket vanilya

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 adet rendelenmiş muz

1 kahve fincanı kıyılmış kiraz şekerlemesi

1 su bardağı krema

YAPILIŞI

Bir kasede un ve vanilyayı çok az sütle ezin. Kalan sütü ısıtıp, şekerle muzu ekleyin. Hazırladığınız karışıma kiraz şekerlemesi ilave edin. Unlu karışımı karıştırarak ekleyin. Tencereyi ocaktan alın. Kremayı katıp, karışımı fırın kaplarına pay edin. 180 derece fırında üzeri çok kızarmadan pişirip, dilediğiniz bir sosla servis yapın.

PÜF NOKTASI

Çikolatalı ya da meyveli bir sos kullanabilirsiniz
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