Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1 su bardağı süt ile 2 çorba kaşığı toz şekeri karıştırın. 8 adet yumurta sarısı ile şekerli sütü mikserde çırpın. Kremayı derin bir kaba alın ve bu karışımdan ayrı olarak, köpürünceye kadar mikserle çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritin. Daha sonra hepsini karıştırıp kalıplara paylaştırın. Dondurucuda en az 4 saat beklettikten sonra, çilek ve kivi dilimleri ile servis yapın.