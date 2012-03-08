Parfeli Krep

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle parfe için, çukur bir kaba yumurtaları koyup, toz şeker ve vanilya ile çırpın. Ayrı bir kapta kremayı çırpın. Meyve parçalarını ilave edip karıştırın ve yumurtaya ekleyin. Biraz daha çırpıp, dilediğiniz şekilde bir kalıba dökün. Derin dondurucuda bir gün bekletin. Ertesi gün, krepleri hazırlayın. Un, süt, yumurta, tuz ve toz şekeri çırpın. Hafifçe yağlanmış yüzeyli bir tavaya krep hamurundan bir kepçe alıp dökün. Bir yüzü pişince, spatula ile çevirip diğer tarafını da pişirin. Kalan krep hamurunu da bu şekilde hazırlayın. Daha sonra, kreplerin içine dilimlenmiş parfeden koyup, sarın. Üzerine çikolata sos gezdirip, servis yapın.