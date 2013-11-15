Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Pay De Pera Tarifi

Pay De Pera Tarifi

Pay de pera tarifini daha önce hiç duydunuz mu? Duymadım pay de pera nasıl yapılır diyorsanız siniz için araştırdık.İşte tarif...

2 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Dünya Mutfağı

Kutlama