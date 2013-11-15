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Pay De Pera Tarifi

Pay de pera tarifini daha önce hiç duydunuz mu? Duymadım pay de pera nasıl yapılır diyorsanız siniz için araştırdık.İşte tarif...
Pay De Pera Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı + 4 çorba kaşığı toz şeker

1 adet yumurtanın akı

1 su bardağı un

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

3 adet armut

1 adet çubuk tarçın



Servis için:

Dondurma


YAPILIŞI

Toz şeker, yumurta akı, un ve eritilmiş tereyağını derin bir kapta karıştırın. Azar azar su ekleyip, kıvamlı bir hamur elde edin. Ayrı bir yerde dilimlenmiş armudu tarçınla birlikte pişirin. İki adet küçük boy güveç kabına hamurları pay edin. Ortalarını hafif açıp, armut yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. Dondurmayla servis yapın.
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