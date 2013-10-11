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Peksimet Tatlısı Tarifi

Peksimet tatlısı tarifi... Peksimet tatlısı nasıl yapılır işte detayları...
Peksimet Tatlısı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet tatlı maya peksimeti

İki buçuk su bardağı kırmızı

üzüm suyu

3 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı nişasta

Islatmak için: 3 su bardağı süt

3 çorba kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı zencefil

Üzerine: Dövülmüş ceviz

YAPILIŞI

Üzüm suyuna 3 çorba kaşığı nişastayı azar azar ilave edip karıştırarak bir taşım kaynatın. 3 çorba kaşığı toz şekeri ilave edin. Tencerenin ağzını kapatıp bir kenara alın. Diğer tarafta süt, toz şeker ve zencefili kaynatın. Peksimetleri bu karışımda ıslatıp bir tabağa alın. 3 adet peksimetin arasına kenarlarından taşacak şekilde üzüm sulu karışımdan koyup, üst üste dizin. Peksimet ve karışım bitene kadar (en üste de
karışım konulacak) işleme devam edin. Üzerlerini dövülmüş cevizle süsleyin ve servis yapın.
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