Peksimet Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
12 adet tatlı maya peksimeti
İki buçuk su bardağı kırmızı
üzüm suyu
3 çorba kaşığı toz şeker
3 çorba kaşığı nişasta
Islatmak için: 3 su bardağı süt
3 çorba kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı zencefil
Üzerine: Dövülmüş ceviz
YAPILIŞI
Üzüm suyuna 3 çorba kaşığı nişastayı azar azar ilave edip karıştırarak bir taşım kaynatın. 3 çorba kaşığı toz şekeri ilave edin. Tencerenin ağzını kapatıp bir kenara alın. Diğer tarafta süt, toz şeker ve zencefili kaynatın. Peksimetleri bu karışımda ıslatıp bir tabağa alın. 3 adet peksimetin arasına kenarlarından taşacak şekilde üzüm sulu karışımdan koyup, üst üste dizin. Peksimet ve karışım bitene kadar (en üste de
karışım konulacak) işleme devam edin. Üzerlerini dövülmüş cevizle süsleyin ve servis yapın.