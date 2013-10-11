Peksimet Tatlısı Tarifi

karışım konulacak) işleme devam edin. Üzerlerini dövülmüş cevizle süsleyin ve servis yapın.

Üzüm suyuna 3 çorba kaşığı nişastayı azar azar ilave edip karıştırarak bir taşım kaynatın. 3 çorba kaşığı toz şekeri ilave edin. Tencerenin ağzını kapatıp bir kenara alın. Diğer tarafta süt, toz şeker ve zencefili kaynatın. Peksimetleri bu karışımda ıslatıp bir tabağa alın. 3 adet peksimetin arasına kenarlarından taşacak şekilde üzüm sulu karışımdan koyup, üst üste dizin. Peksimet ve karışım bitene kadar (en üste de