Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Siyah üzümleri su ve şekerle birlikte bir tencerede iyice kaynatın. Ilındıktan sonra tel süzgeçten geçirin (5 su bardağı üzüm suyu elde edin). 4 su bardağı üzüm suyunu bir tencereye alın. Artan üzüm suyu ile un ve nişastayı karıştırın. Karışımı tenceredeki üzüm suyuna ekleyin. Karıştırarak pişirin. 10 dakika kaynadıktan sonra, küçük kaselere veya kuplara paylaştırın. Soğuduktan sonra servis yapın.