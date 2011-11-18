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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Pepeçura

Pepeçura

Pepeçura
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg siyah üzüm

6 su bardağı su

Bir buçuk çay bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı nişasta

Yarım çay bardağı un

YAPILIŞI

Siyah üzümleri su ve şekerle birlikte bir tencerede iyice kaynatın. Ilındıktan sonra tel süzgeçten geçirin (5 su bardağı üzüm suyu elde edin). 4 su bardağı üzüm suyunu bir tencereye alın. Artan üzüm suyu ile un ve nişastayı karıştırın. Karışımı tenceredeki üzüm suyuna ekleyin. Karıştırarak pişirin. 10 dakika kaynadıktan sonra, küçük kaselere veya kuplara paylaştırın. Soğuduktan sonra servis yapın.
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