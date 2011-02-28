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Peynirli Nektarin Tatlısı

Peynirli Nektarin Tatlısı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet nektarin

4 çorba kaşığı yağsız yoğurt

2 çorba kaşığı light labne peyniri

2 damla badem esansı

2 tatlı kaşığı sıvı tatlandırıcı

Üzeri için:

1 çorba kaşığı kıyılmış badem

YAPILIŞI

Nektarinleri ortadan ikiye keserek çekirdeklerini çıkarın. İçlerini kaşık yardımıyla hafifçe oyun. Yağsız yoğurt, labne peyniri ve badem esansını karıştırarak sıvı tatlandırıcıyı ekleyin. Bu karışımı nektarinlerin ortasına pay ederek buzdolabının alt rafında bir saat dinlendirin. Çıkardığınızda bademle süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu tatlıyı şeftali ile de yapabilirsiniz.Diyabet hastası olmayanlar tarifteki sıvı tatlandırıcı yerine 1 tatlı kaşığı pudraşekeri kullanabilir.
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