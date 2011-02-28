Peynirli Nektarin Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nektarinleri ortadan ikiye keserek çekirdeklerini çıkarın. İçlerini kaşık yardımıyla hafifçe oyun. Yağsız yoğurt, labne peyniri ve badem esansını karıştırarak sıvı tatlandırıcıyı ekleyin. Bu karışımı nektarinlerin ortasına pay ederek buzdolabının alt rafında bir saat dinlendirin. Çıkardığınızda bademle süsleyerek servis yapın.