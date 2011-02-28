Peynirli Nektarin Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet nektarin
4 çorba kaşığı yağsız yoğurt
2 çorba kaşığı light labne peyniri
2 damla badem esansı
2 tatlı kaşığı sıvı tatlandırıcı
Üzeri için:
1 çorba kaşığı kıyılmış badem
YAPILIŞI
Nektarinleri ortadan ikiye keserek çekirdeklerini çıkarın. İçlerini kaşık yardımıyla hafifçe oyun. Yağsız yoğurt, labne peyniri ve badem esansını karıştırarak sıvı tatlandırıcıyı ekleyin. Bu karışımı nektarinlerin ortasına pay ederek buzdolabının alt rafında bir saat dinlendirin. Çıkardığınızda bademle süsleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Bu tatlıyı şeftali ile de yapabilirsiniz.Diyabet hastası olmayanlar
tarifteki sıvı tatlandırıcı yerine 1 tatlı kaşığı pudraşekeri kullanabilir.