Pirinç Patlağı Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarini ve çikolatayı bir kaba alıp, benmari usulü eritin. Bal ve kakaoyu, pirinç patlağına ilave edip karıştırın. Eriyen margarin ve çikolatayı da pirinç patlağı karışımına ekleyip iyice karıştırın. Karışımı yuvarlak kalıplara paylaştırın ve buzdolabında 2 saat bekletin. Susamı yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurun. Kalıptan çıkardığınız tatlıları servis tabağına alın. Üzerine susam serpip servis yapın.