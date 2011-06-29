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Pirinç Patlağı Tatlısı

Pirinç Patlağı Tatlısı
  • 10 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram margarin

100 gram bitter çikolata

1 paket kakao

6 çorba kaşığı bal

1 çay bardağı susam

250 gram pirinç patlağı

YAPILIŞI

Margarini ve çikolatayı bir kaba alıp, benmari usulü eritin. Bal ve kakaoyu, pirinç patlağına ilave edip karıştırın. Eriyen margarin ve çikolatayı da pirinç patlağı karışımına ekleyip iyice karıştırın. Karışımı yuvarlak kalıplara paylaştırın ve buzdolabında 2 saat bekletin. Susamı yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurun. Kalıptan çıkardığınız tatlıları servis tabağına alın. Üzerine susam serpip servis yapın.
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