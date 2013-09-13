Pirinç Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3.5 su bardağı pirinç unu
2 çorba kaşığı nişasta
10 çorba kaşığı pandan suyu
Bir tutam yeşil gıda boyası
115 gram esmer şeker
3 çorba kaşığı susam
225 gram rendelenmiş hindistancevizi
Tuz
YAPILIŞI
Pirinç unu, nişasta, tuz ve pandan suyunu karıştırın. Daha sonra gıda boyası, şeker ve susamı ilave edin. Özleşene dek yoğurun. Elinizde yuvarladıktan sonra rendelenmiş hindistancevizine bulayın.
PÜF NOKTASI
Pandan veya pandanus, Malaya kökenli, kama yapraklı bir bitkidir. Singapur mutfağında pilavlardan tatlılara kadar pek çok yerde kullanılır.