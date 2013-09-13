Pirinç Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi

Pirinç unu, nişasta, tuz ve pandan suyunu karıştırın. Daha sonra gıda boyası, şeker ve susamı ilave edin. Özleşene dek yoğurun. Elinizde yuvarladıktan sonra rendelenmiş hindistancevizine bulayın.

PÜF NOKTASI

Pandan veya pandanus, Malaya kökenli, kama yapraklı bir bitkidir. Singapur mutfağında pilavlardan tatlılara kadar pek çok yerde kullanılır.