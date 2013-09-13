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Pirinç Tatlısı Tarifi

Pirinç tatlısı tarifi... Pirinç tatlısı nasıl yapılır?
Pirinç Tatlısı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Malezya Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3.5 su bardağı pirinç unu

2 çorba kaşığı nişasta

10 çorba kaşığı pandan suyu

Bir tutam yeşil gıda boyası

115 gram esmer şeker

3 çorba kaşığı susam

225 gram rendelenmiş hindistancevizi

Tuz

YAPILIŞI

Pirinç unu, nişasta, tuz ve pandan suyunu karıştırın. Daha sonra gıda boyası, şeker ve susamı ilave edin. Özleşene dek yoğurun. Elinizde yuvarladıktan sonra rendelenmiş hindistancevizine bulayın.

PÜF NOKTASI

Pandan veya pandanus, Malaya kökenli, kama yapraklı bir bitkidir. Singapur mutfağında pilavlardan tatlılara kadar pek çok yerde kullanılır.
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