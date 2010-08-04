Pirinç Unlu Profiterol

Sofra Tarifi

1 su bardağı + 1 çay bardağı pirinç unu 1 su bardağı su 3 adet yumurta Bir tutam tuz 1 çay bardağından bir parmak eksik eritilmiş tereyağı Yarım çay bardağı toz şeker İçi için: 2 paket bitter çikolata 1 su bardağı krema

YAPILIŞI

Suyu bir tencereye alıp üzerine tuz ve eritilmiş tereyağını ekleyin. Kaynamaya başladıktan 2-3 dakika sonra ocağı kısın. Sürekli karıştırarak pirinç ununu ilave edin. Suyunu çekince ocaktan alın. Ilındıktan sonra toz şekeri ekleyin. Yumurtaları karışıma teker teker ilave edip elinizle yedirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine koyup önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. İçi için, kremayı bir kaba alıp kaynama noktasına getirin. Daha sonra rendelenmiş çikolataların üzerine dökün. Pişen hamurları ikiye kesip içlerine çikolatalı haçtan doldurun. Servis tabağına alıp kalan çikolata sosu üzerine gezdirerek servis yapın.