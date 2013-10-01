Pirinçli Şeftali Tatlısı Tarifi

doğranmış şeftaliyi bir tencereye alın. İçine zencefil, toz şeker ilave edip kısık ateşte pişirin. Ayrı bir kapta nişastayı su ile açıp pişen harcın içine katın. 2-3 dakika daha pişirdikten sonra soğuması için tencereyi bir kenara alın. İçlerini dolduracağınız kadehleri su ile çalkalayın. Sırasıyla antep fıstığı, pirinçli karışım, şeftali harcı ve tekrar antep fıstığı olacak şekilde doldurun. Malzemeler bitene kadar işleme devam edin. Üzerlerine bal gezdirip buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis yapın.

Haşlayıp süzdüğünüz pirincin içine hindistancevizini katıp karıştırın. Diğer tarafta kabukları soyulmuş ve küp