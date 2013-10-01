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Pirinçli Şeftali Tatlısı Tarifi

Pirinçlerle tatlı yapmayı denediniz mi? Pirinçli şeftali tatlısı tarifi sizin için derledik. Pirinçli şeftali tatlısı nasıl yapılır?
Pirinçli Şeftali Tatlısı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1 çorba kaşığı hindistancevizi

4 adet orta boy şeftali

1 çay kaşığı toz zencefil

l 2 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı nişasta

2 çorba kaşığı su

1 çay bardağı dövülmüş antep fıstığı

Üzerine: 2 çorba kaşığı bal

YAPILIŞI

Haşlayıp süzdüğünüz pirincin içine hindistancevizini katıp karıştırın. Diğer tarafta kabukları soyulmuş ve küp
doğranmış şeftaliyi bir tencereye alın. İçine zencefil, toz şeker ilave edip kısık ateşte pişirin. Ayrı bir kapta nişastayı su ile açıp pişen harcın içine katın. 2-3 dakika daha pişirdikten sonra soğuması için tencereyi bir kenara alın. İçlerini dolduracağınız kadehleri su ile çalkalayın. Sırasıyla antep fıstığı, pirinçli karışım, şeftali harcı ve tekrar antep fıstığı olacak şekilde doldurun. Malzemeler bitene kadar işleme devam edin. Üzerlerine bal gezdirip buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Malzemelerin sırasını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz.
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