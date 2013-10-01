Pirinçli Şeftali Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı pirinç
1 çorba kaşığı hindistancevizi
4 adet orta boy şeftali
1 çay kaşığı toz zencefil
l 2 çorba kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı nişasta
2 çorba kaşığı su
1 çay bardağı dövülmüş antep fıstığı
Üzerine: 2 çorba kaşığı bal
YAPILIŞI
Haşlayıp süzdüğünüz pirincin içine hindistancevizini katıp karıştırın. Diğer tarafta kabukları soyulmuş ve küp
doğranmış şeftaliyi bir tencereye alın. İçine zencefil, toz şeker ilave edip kısık ateşte pişirin. Ayrı bir kapta nişastayı su ile açıp pişen harcın içine katın. 2-3 dakika daha pişirdikten sonra soğuması için tencereyi bir kenara alın. İçlerini dolduracağınız kadehleri su ile çalkalayın. Sırasıyla antep fıstığı, pirinçli karışım, şeftali harcı ve tekrar antep fıstığı olacak şekilde doldurun. Malzemeler bitene kadar işleme devam edin. Üzerlerine bal gezdirip buzdolabında 1 saat beklettikten sonra servis yapın.
PÜF NOKTASI
Malzemelerin sırasını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz.