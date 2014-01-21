Plaza Soslu Muhallebi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
100 gram tereyağı
1 su bardağı un
1 kg süt
1 su bardağı toz şeker
2 adet damla sakızı
Plaza sos için:
2 adet yumurta
180 gram bitter çikolata
Üzerine:
Fıstıklı krokan
YAPILIŞI
Tereyağını unla birlikte tencereye koyun. 2 dakika kısık ateşte kavurun. Yavaş yavaş süt ilave edin. Kaynamaya başlayınca, şeker ve dövülmüş damla sakızını katın. 5 dakika mikserden geçirip, servis tabağına alın. Sos için çikolatayı benmari usulü eritin. 2 yumurta sarısını sıcakken muhallebiye karıştırın. Diğer tarafta da yumurta akını kar haline getirin. Çikolata ile karıştırıp, muhallebinin üzerine dökün. Krokanla süsleyerek, soğuyunca servis yapın.