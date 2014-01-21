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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Plaza Soslu Muhallebi

Plaza Soslu Muhallebi

Plaza Soslu Muhallebi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram tereyağı

1 su bardağı un

1 kg süt

1 su bardağı toz şeker

2 adet damla sakızı

Plaza sos için:

2 adet yumurta

180 gram bitter çikolata

Üzerine:

Fıstıklı krokan

YAPILIŞI

Tereyağını unla birlikte tencereye koyun. 2 dakika kısık ateşte kavurun. Yavaş yavaş süt ilave edin. Kaynamaya başlayınca, şeker ve dövülmüş damla sakızını katın. 5 dakika mikserden geçirip, servis tabağına alın. Sos için çikolatayı benmari usulü eritin. 2 yumurta sarısını sıcakken muhallebiye karıştırın. Diğer tarafta da yumurta akını kar haline getirin. Çikolata ile karıştırıp, muhallebinin üzerine dökün. Krokanla süsleyerek, soğuyunca servis yapın.

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