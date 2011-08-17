DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ponpon

Ponpon

Ponpon
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram margarin

4 adet yumurta

1 su bardağı su

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu



Krema için:

1 çorba kaşığı nişasta

1 çorba kaşığı un

6 çorba kaşığı toz şeker

Yarım litre süt

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 adet yumurta



Üzerine: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Margarini bir tencerede eritin. Üzerine suyu ekleyip karıştırın. Kaynamaya başlayınca unu ve kabartma tozunu ekleyin. Tahta kaşıkla karıştırarak 1-2 dakika hamur halinde pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilınınca yumurtalardan birini ekleyin. Aynı yönde karıştırarak yumurtayı hamura iyice yedirin. Diğer yumurtaları da aynı şekilde tek tek hamura iyice yedirerek ekleyin. Fırın tepsisini yağlayın. Hamuru iki kaşık yardımıyla tepsiye aralıklarla yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Ponponlar pembeleşince fırını kapatın. İçini çekmesi için soğuyuncaya kadar fırında bekletin. Diğer tarafta krema için yumurta, un, nişasta, toz şeker ve sütü bir tencereye alın. Karıştırarak muhallebi kıvamında pişirin. Kremayı ocaktan alıp, vanilya ve tereyağını ilave edin. Karıştırarak soğutun. Soğuyan kremayı ponponların içine doldurun. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Hazırladığınız hamuru bir kaşıkla alıp diğer kaşıkla tepsiye aktarın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN