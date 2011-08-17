Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarini bir tencerede eritin. Üzerine suyu ekleyip karıştırın. Kaynamaya başlayınca unu ve kabartma tozunu ekleyin. Tahta kaşıkla karıştırarak 1-2 dakika hamur halinde pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Ilınınca yumurtalardan birini ekleyin. Aynı yönde karıştırarak yumurtayı hamura iyice yedirin. Diğer yumurtaları da aynı şekilde tek tek hamura iyice yedirerek ekleyin. Fırın tepsisini yağlayın. Hamuru iki kaşık yardımıyla tepsiye aralıklarla yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Ponponlar pembeleşince fırını kapatın. İçini çekmesi için soğuyuncaya kadar fırında bekletin. Diğer tarafta krema için yumurta, un, nişasta, toz şeker ve sütü bir tencereye alın. Karıştırarak muhallebi kıvamında pişirin. Kremayı ocaktan alıp, vanilya ve tereyağını ilave edin. Karıştırarak soğutun. Soğuyan kremayı ponponların içine doldurun. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.