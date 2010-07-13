Pop Profiterol

Sofra Tarifi

Bir buçuk çay bardağı cin mısırı 4 çorba kaşığı zeytinyağı 2 adet muz 1 çay bardağı bal 1 çay bardağı ince çekilmiş fındık 1 tutam tarçın Sosu için: Bir buçuk çay bardağı krema 1 paket (80 gram) bitter çikolata

YAPILIŞI

Büyük bir tencereyi ocağa oturtup içine zeytinyağı koyun. 2-3 adet mısır tanesini tencereye atın. Mısırlar patladıktan sonra kalan mısırı tencereye ekleyin. Kapağını açmadan ve arada bir tencereyi sallayarak mısırları patlatın. Soğuduktan sonra geniş bir kaba alın. Üzerine ezilmiş muz, bal, fındıkn ve tarçın ekleyip karıştırın. Mısırlı

karışımdan parçalar koparın. Elinizle yuvarlayarak küçük toplar hazırlayın ve servis tabağına yerleştirin.

Kremayı küçük bir kaba alıp ocağa oturtun. Kaynama noktasına gelince ocaktan alın. Üzerine rendelenmiş çikolata ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız çikolata sosu mısırlı topların üzerine gezdirip servis yapın.