Portakal Pelteli Çikolatalı Jöle

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Portakal peltesi için:
4 adet portakal
3 çorba kaşığı toz şeker
1 su bardağı su
Yarım yaprak jelatin
Çikolatalı sos için:
1 paket (80 gram) bitter çikolata
80 gram krema
Yarım yaprak jelatin
YAPILIŞI
Kabukları soyulmuş portakalları bir tencereye alın. Üzerine toz şekeri ve suyu koyup, kapağı kapalı olarak 15 dakika pişirin. Pişen portakalları süzgeçten geçirip derin bir kaba alın. Jelatin yaprağını yarım çay bardağı soğuk suda 5 dakika bekletin. Jelatin ve likörü portakallı karışıma ekleyip, hızla karıştırın. Kupların yarısına kadar jelatinli portakal karışımını pay edin. Buzdolabında yarım saat bekletin. Bu arada çikolatalı sos için, çikolata ve kremayı benmari usulü eritin. Üzerine, yine yarım çay bardağı soğuk suda 5 dakika bekleterek erittiğiniz jelatini ilave edin. Soğutup, buzdolabından çıkardığınız portakallı karışımın üzerine dökün. Buzlukta yarım saat daha bekletin. İyice soğuyunca servis yapın.