Portakal Pelteli Çikolatalı Jöle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş portakalları bir tencereye alın. Üzerine toz şekeri ve suyu koyup, kapağı kapalı olarak 15 dakika pişirin. Pişen portakalları süzgeçten geçirip derin bir kaba alın. Jelatin yaprağını yarım çay bardağı soğuk suda 5 dakika bekletin. Jelatin ve likörü portakallı karışıma ekleyip, hızla karıştırın. Kupların yarısına kadar jelatinli portakal karışımını pay edin. Buzdolabında yarım saat bekletin. Bu arada çikolatalı sos için, çikolata ve kremayı benmari usulü eritin. Üzerine, yine yarım çay bardağı soğuk suda 5 dakika bekleterek erittiğiniz jelatini ilave edin. Soğutup, buzdolabından çıkardığınız portakallı karışımın üzerine dökün. Buzlukta yarım saat daha bekletin. İyice soğuyunca servis yapın.