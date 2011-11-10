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Portakal Pelteli Çikolatalı Jöle

Portakal Pelteli Çikolatalı Jöle
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Portakal peltesi için:

4 adet portakal

3 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

Yarım yaprak jelatin

Çikolatalı sos için:

1 paket (80 gram) bitter çikolata

80 gram krema

Yarım yaprak jelatin

YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş portakalları bir tencereye alın. Üzerine toz şekeri ve suyu koyup, kapağı kapalı olarak 15 dakika pişirin. Pişen portakalları süzgeçten geçirip derin bir kaba alın. Jelatin yaprağını yarım çay bardağı soğuk suda 5 dakika bekletin. Jelatin ve likörü portakallı karışıma ekleyip, hızla karıştırın. Kupların yarısına kadar jelatinli portakal karışımını pay edin. Buzdolabında yarım saat bekletin. Bu arada çikolatalı sos için, çikolata ve kremayı benmari usulü eritin. Üzerine, yine yarım çay bardağı soğuk suda 5 dakika bekleterek erittiğiniz jelatini ilave edin. Soğutup, buzdolabından çıkardığınız portakallı karışımın üzerine dökün. Buzlukta yarım saat daha bekletin. İyice soğuyunca servis yapın.
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