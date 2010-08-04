Portakal Pestili

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hem limon suyu kullanarak denedim, hem de limon suyu eklemeden; ancak limonla pestilin rengi çok daha açık ve güzel oluyor. Eğer kullandığınız meyve çok olgun değilse, tadını buruklaştırıyor biraz. Siz şekeri biraz daha artırabilirsiniz; bir kaşık kadar mesela.

1.Yine portakalı blenderden geçirin. Süzmeden tencereye aktarın (arzu ederseniz süzerek de yapabilirsiniz). Üzerine toz şeker ekleyin. Mum alevinde bir saat pişirin. İyice suyunu çekip, tencerenin orta kısmında toparlanıncaya kadar tutun. Bir saati ocağın başında geçirmenize gerek olmuyor, son 10 dakikasında ancak, kıvamını kontrol için arada bir karıştırmanız gerekiyor.

2.Bu aşamadan sonra yine fırını en kısık dereceye ayarlayıp, yağlı kağıt serili tepsiye ince bir tabaka halinde yaydığınız pestili pişmeye bırakabilirsiniz.

Ben pişirme desem de, yapılan işlem aslında kurutma işlemidir. Kenarlarının iç kısımlardan daha kalın olması gerektiğini unutmayın ve son 10 dakikasında fırından çıkarıp, suya batırdığınız fırça ile etrafını ıslatarak kenarların kurumasını önleyin!