Portakal Sulu Kayısı Tatlısı

Sofra Tarifi

Portakal kabuğu şekerlemesini boylamasına, serçe parmak kalınlığında dilimleyin. Tüm malzemeyi derin bir kaba alıp harmanlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaynayana dek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Servis tabağına alıp dondurmayla birlikte servis yapın

PÜF NOKTASI

Dilerseniz tatlıyı, 1 tatlı kaşığı rom ve 1 çay bardağı kırmızı şarap ekleyerek farklı bir yorumla da hazırlayabilirsiniz.