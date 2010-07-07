Portakal Sulu Kayısı Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram gün kurusu kayısı
4 adet portakal kabuğu şekerlemesi
3 adet çubuk tarçın
1 su bardağı esmerşeker
YAPILIŞI
Portakal kabuğu şekerlemesini boylamasına, serçe parmak kalınlığında dilimleyin. Tüm malzemeyi derin bir kaba alıp harmanlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaynayana dek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Servis tabağına alıp dondurmayla birlikte servis yapın
PÜF NOKTASI
Dilerseniz tatlıyı, 1 tatlı kaşığı rom ve 1 çay bardağı kırmızı şarap ekleyerek farklı bir yorumla da hazırlayabilirsiniz.