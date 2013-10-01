Portakallı Panna Cotta Tarifi

ilave edin ve donmasını bekleyin. Kalıbı ters çevirerek servis yapın.

Portakal suyu ve toz şekeri kaynatın. Önceden ıslatılmış jelatini ilave edip, portakal jeli kalıba dökerek derin dondurucuda dondurun. Ayrı bir yerde krema, toz şeker ve sütü kaynatın. Az vanilya ekleyip, önceden ıslatılmış jelatini ilave edin ve karıştırarak soğumaya bırakın. Daha sonra donmuş portakal jelinin üstüne