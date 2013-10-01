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Portakallı Panna Cotta Tarifi

Portakallı panna cotta tarifi... Yazın serin serin yiyebileceğiniz portakallı panna cotta nasıl yapılır?
Portakallı Panna Cotta Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Panna cotta için: 2 su bardağı krema

Yarım su bardağı süt

4 çorba kaşığı toz şeker

1 adet yaprak jelatin Vanilya

Portakal jeli için:

Bir buçuk su bardağı portakal suyu

Üç buçuk çorba kaşığı toz şeker

1 adet yaprak jelatin

YAPILIŞI

Portakal suyu ve toz şekeri kaynatın. Önceden ıslatılmış jelatini ilave edip, portakal jeli kalıba dökerek derin dondurucuda dondurun. Ayrı bir yerde krema, toz şeker ve sütü kaynatın. Az vanilya ekleyip, önceden ıslatılmış jelatini ilave edin ve karıştırarak soğumaya bırakın. Daha sonra donmuş portakal jelinin üstüne
ilave edin ve donmasını bekleyin. Kalıbı ters çevirerek servis yapın.
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