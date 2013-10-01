Portakallı Panna Cotta Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Panna cotta için: 2 su bardağı krema
Yarım su bardağı süt
4 çorba kaşığı toz şeker
1 adet yaprak jelatin Vanilya
Portakal jeli için:
Bir buçuk su bardağı portakal suyu
Üç buçuk çorba kaşığı toz şeker
1 adet yaprak jelatin
YAPILIŞI
Portakal suyu ve toz şekeri kaynatın. Önceden ıslatılmış jelatini ilave edip, portakal jeli kalıba dökerek derin dondurucuda dondurun. Ayrı bir yerde krema, toz şeker ve sütü kaynatın. Az vanilya ekleyip, önceden ıslatılmış jelatini ilave edin ve karıştırarak soğumaya bırakın. Daha sonra donmuş portakal jelinin üstüne
ilave edin ve donmasını bekleyin. Kalıbı ters çevirerek servis yapın.