Portakallı Pelte Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Portakalın suyunu sıkıp, bir tencereye alın. İçine toz şeker, nişasta ve su katıp, çırpıcı ile iyice çırpın. Tencereyi ocağa oturtun ve muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırın. Bardak veya kupların içine iri parçalara ayrılmış bisküvi ve 1 çorba kaşığı pelte, tekrar bisküvi ile pelte olacak biçimde koyun. Diğer bardak veya kupları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerini rendelenmiş portakal kabuğu ve nane ile süsleyip, servis yapın.