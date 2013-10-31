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Portakallı Pelte Tarifi

Portakallı pelte nasıl yapılır? Üstüne istediğiniz gibi süsleyebileceğiniz portakallı pelte tarifi nasıl hazırlanır bilmiyor musunuz? O zaman öğrenmek için doğru yerdesiniz.
Portakallı Pelte Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet portakal

4 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı buğday nişastası

3 su bardağı su

1 paket pötibör bisküvi

Üzerine: 1 adet portakal ve nane

YAPILIŞI

Portakalın suyunu sıkıp, bir tencereye alın. İçine toz şeker, nişasta ve su katıp, çırpıcı ile iyice çırpın. Tencereyi ocağa oturtun ve muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırın. Bardak veya kupların içine iri parçalara ayrılmış bisküvi ve 1 çorba kaşığı pelte, tekrar bisküvi ile pelte olacak biçimde koyun. Diğer bardak veya kupları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerini rendelenmiş portakal kabuğu ve nane ile süsleyip, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz bu tatlıyı kare şeklinde bir kalıba bir sıra bisküvi bir sıra pelte olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz
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