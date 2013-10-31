Portakallı Pelte Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet portakal
4 çorba kaşığı toz şeker
3 çorba kaşığı buğday nişastası
3 su bardağı su
1 paket pötibör bisküvi
Üzerine: 1 adet portakal ve nane
YAPILIŞI
Portakalın suyunu sıkıp, bir tencereye alın. İçine toz şeker, nişasta ve su katıp, çırpıcı ile iyice çırpın. Tencereyi ocağa oturtun ve muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırın. Bardak veya kupların içine iri parçalara ayrılmış bisküvi ve 1 çorba kaşığı pelte, tekrar bisküvi ile pelte olacak biçimde koyun. Diğer bardak veya kupları da aynı şekilde hazırlayın. Üzerini rendelenmiş portakal kabuğu ve nane ile süsleyip, servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz bu tatlıyı kare şeklinde
bir kalıba bir sıra bisküvi
bir sıra pelte olacak şekilde de
hazırlayabilirsiniz