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Portakallı Sufle Tarifi

Akışkan kıvamıyla portakallı sufle nasıl yapılır? Leziz tadıyla portakallı sufle tarifi...
Portakallı Sufle Tarifi
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet büyük boy portakalın

rendelenmiş kabuğu ve suyu

1 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı vanilya

3 çorba kaşığı toz şeker

20 gram krema

3 adet yumurtanın sarısı + 4 adet

yumurtanın akı

Bir tutam tuz

Sufle kabına serpiştirmek için:

Toz şeker, badem, ceviz veya fındık

parçacıkları



Üzeri için: Pudra şekeri


YAPILIŞI

Sütü kaynatıp, soğumaya bırakın. Ardından buzdolabında 4 saat dinlendirin. Çıkardığınızda ocağa oturtarak un, tereyağı, vanilya ve toz şekeri ilave edin. Ocaktan almaya yakın kremayı ekleyin. Soğumaya bırakın. Yumurtaların ak ve sarılarını ayırın. Akları mikserle çırparak kar haline getirin. Tuz ekleyip tekrar mikserleyin. Portakal suyunu koyulaşana kadar kaynatıp ılınmaya bırakın.

Portakal suyu, portakalın rendelenmiş kabuğu,yumurta sarısı ve kar haline gelen yumurta akını tahta kaşıkla ve 8 hareketi yaparak karıştırın ve kremalı karışıma ilave edin. Sufle kabını eritilmiş tereyağı ile yağlayıp buzdolabında dinlendirin. Ardından kabı ikinci kez yağlayın. Toz şeker, badem, ceviz veya fındık parçacıkları serpiştirin. Sufle malzemesini yerleştirin. Üzerini düzleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının orta rafında 25 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz üzerine pudra şekeri serpin. Sufle kabıyla beraber sıcak olarak servis yapın.

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