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Portakallı Tatlı Tarifi

Portakallı tatlı size hafifi bir tadı olan kekler elde ettirecektir. Portakallı tatlı nasıl yapılır öğrenip çayınızın yanında size eşlik edecek tatlar yapabilirsiniz.
Portakallı Tatlı Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Pişirme: 40 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

2 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı portakal veya kayısı reçeli

1 çay bardağı bal

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı muskat

Yarım çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu



Üzeri için:

2 çay bardağı su

1 çay bardağı bal

2 çorba kaşığı pudra şekeri

1 çorba kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Yumurtaları ve toz şekeri bir kapta, rengi açılıp bir misli kabarana dek çırpın. Ardından içine kabartma tozu hariç, tüm malzemeyi katıp, karıştırın. Ardından kabartma tozunu da ekleyip, tekrar karıştı rın. Yağlanıp unlanmış kalıba malzemeyi boşaltıp, yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. 2 bardak suyu balla karıştırıp, fırından çıkarttığınız kekin üzerine gezdirin. Kekin biraz şişmesini bekleyin. Sonrasında yuvarlak kalıplarla dilimler çıkarın. Pudra şekeri ve limon suyunu karıştırıp keklerin üzerine sürün ve servis yapın.
Afiyet olsun ..
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