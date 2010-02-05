Portakallı Ayvalı Dondurma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Portakalların suyunu sıkıp, 2 su bardağı portakal suyu elde edin. Ayvaların kabukların soyun. Çekirdek yataklarını çıkarıp, büyükçe doğrayın. Ayvaları derin bir tencereye alıp, üzerine portakal suyu, rendelenmiş portakal kabuğu, limon suyu, vanilya özü ve toz şeker ekleyin. Tencerenin kapağı açık olarak 20-30 dakika, ayvalar yumuşayana dek pişirin. Jelatini soğuk suda yumuşatıp, suyunu sıkın. Ayvaları blenderden geçirip tabağa alın. Üzerine jelatini ekleyip, sıcak pürede eritin. Hazırladığınız püreyi iri delikli süzgeçten geçirip soğumaya bırakın. Püreyi küçük kaplara pay edin. Ortalarına çubuk tarçınları batırın. Bir gece derin dondurucuda dinlendirin. Dondurmalı küçük kapları sıcak suya batırıp, dondurmaları kaplardan çıkarın. Bu şekilde 15 dakika buzdolabının alt rafında dinlendirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.