Portakallı Jöle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Portakalların ve limonun kabuğunu rendeleyip tencereye alın. Üzerine su ve toz şeker ilave edin. Toz şeker eriyene dek pişirin. Ayrı bir yerde portakalların ve limonun suyunu sıkın. Toz şekerli karışımı ocaktan alın. Üzerine

portakal ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Süzgeçten geçirip tencereye alın. Jelatini ilave edip çözülene dek karıştırın. Oda sıcaklığında ılınmaya bırakın. Daha sonra kalıba döküp buzdolabında dinlendirin. Çıkardığınızda kalıbı servis tabağına ters çevirin. Üzerine portakal dilimlerini dizin. Jölenin kenarını toz antep fıstığı ile süsleyip servis yapın.