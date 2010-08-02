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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Portakallı Minik Ekler

Portakallı Minik Ekler

Portakallı Minik Ekler
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 çay bardağı esmer şeker

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

Bir buçuk su bardağı portakal suyu

1 çay bardağı mısır veya fındık yağı

3 çay bardağı kepekli un

1'er paket kabartma tozu ve kakao

YAPILIŞI

Mikser yardımıyla yumurta, şeker, portakal kabuğu ve 1 su bardağı portakal suyunu 10 dakika çırpın. Kalan portakal suyunu ilave edip çırpmaya devam edin. Mısır yağı, un ve kabartma tozunu katarak iyice yoğurun. Hamuru iki parçaya ayırın. Yarısına kakaoyu ekleyip, karıştırın. Minik kağıt kek kalıbına 1 çorba kaşığı kakaolu karışımdan, üzerine sade karışımdan koyun. Kürdan yardımıyla bu hamuru karıştırın. Hamur bitene kadar işleme devam edin. Önceden ısıtılmamış 150 derece fırında 15 dakika pişirin.
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