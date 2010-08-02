Portakallı Minik Ekler

Sofra Tarifi

2 adet yumurta 2 çay bardağı esmer şeker 1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu Bir buçuk su bardağı portakal suyu 1 çay bardağı mısır veya fındık yağı 3 çay bardağı kepekli un 1'er paket kabartma tozu ve kakao

YAPILIŞI

Mikser yardımıyla yumurta, şeker, portakal kabuğu ve 1 su bardağı portakal suyunu 10 dakika çırpın. Kalan portakal suyunu ilave edip çırpmaya devam edin. Mısır yağı, un ve kabartma tozunu katarak iyice yoğurun. Hamuru iki parçaya ayırın. Yarısına kakaoyu ekleyip, karıştırın. Minik kağıt kek kalıbına 1 çorba kaşığı kakaolu karışımdan, üzerine sade karışımdan koyun. Kürdan yardımıyla bu hamuru karıştırın. Hamur bitene kadar işleme devam edin. Önceden ısıtılmamış 150 derece fırında 15 dakika pişirin.