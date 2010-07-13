Portakallı Toplar

Sofra Tarifi

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu 1 çay bardağı süt 1 çorba kaşığı kakao 3 çorba kaşığı pudra şekeri 1 paket vanilya 100 gram margarin Bir buçuk paket pötibör bisküvi Bulamak için: Dövülmüş fındık, file badem ve toz antep fıstığı

YAPILIŞI

DERİN bir kasede rendelenmiş portakal kabuğu, süt, kakao, pudraşekeri, vanilya ve eritilmiş margarini karıştırın. Pötibör bisküviyi ufalayıp içine ekleyin ve bütün malzemeyi elinizle yoğurun. Hazırladığınız karışımdan parçalar koparıp, elinizle yuvarlayın. Daha sonra üç bölüme ayırın. Bir kısmını dövülmüş fındığa, bir kısmını file bademe, geri kalanını da toz antepfıstığına bulayın. Buzdolabında yarım saat soğuttuktan sonra servis yapın.