Portakallı Toplar

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
1 çay bardağı süt
1 çorba kaşığı kakao
3 çorba kaşığı pudra şekeri
1 paket vanilya
100 gram margarin
Bir buçuk paket pötibör bisküvi
Bulamak için: Dövülmüş fındık, file badem ve toz antep fıstığı
YAPILIŞI
DERİN bir kasede rendelenmiş portakal kabuğu, süt, kakao, pudraşekeri, vanilya ve eritilmiş margarini karıştırın. Pötibör bisküviyi ufalayıp içine ekleyin ve bütün malzemeyi elinizle yoğurun. Hazırladığınız karışımdan parçalar koparıp, elinizle yuvarlayın. Daha sonra üç bölüme ayırın. Bir kısmını dövülmüş fındığa, bir kısmını file bademe, geri kalanını da toz antepfıstığına bulayın. Buzdolabında yarım saat soğuttuktan sonra servis yapın.