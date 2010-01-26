Pralin Çikolata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı bir kaba alın. Bu kabı su dolu geniş bir kabın içine oturtun. Kısık ateşte, karıştırarak çikolatayı eritin. Eriyen çikolatanın yarısını başka bir kaba aktarıp ılınmasını bekleyin. Ilındığında çikolata kalıbına boşaltın. Soğuyunca kalıbı ters çevirin. Ters çevirdiğinizde kalıptaki çikolatanın bir kısmı akıp, kapsül benzeri bir kabuk kalacaktır. İç dolgu için kremayı bir kaba alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve elinizle parçaladığınız sütlü çikolatayı ilave edin. Karıştırarak sütlü çikolatanın erimesini ve oda sıcaklığına gelmesini sağlayın. Bu karışımı kalıptaki kabuk çikolatanın içine boşaltın. Üzerini, kalan eritilmiş bitter çikolatayla kapatın. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis yapın.