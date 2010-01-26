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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Pralin Çikolata

Pralin Çikolata

Pralin Çikolata
  • 8 Kişilik
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Sevgililer Günü, Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram bitter çikolata

İç dolgu (ganaj) için:

150 gram sütlü çikolata

100 gram krema

YAPILIŞI

Bitter çikolatayı bir kaba alın. Bu kabı su dolu geniş bir kabın içine oturtun. Kısık ateşte, karıştırarak çikolatayı eritin. Eriyen çikolatanın yarısını başka bir kaba aktarıp ılınmasını bekleyin. Ilındığında çikolata kalıbına boşaltın. Soğuyunca kalıbı ters çevirin. Ters çevirdiğinizde kalıptaki çikolatanın bir kısmı akıp, kapsül benzeri bir kabuk kalacaktır. İç dolgu için kremayı bir kaba alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve elinizle parçaladığınız sütlü çikolatayı ilave edin. Karıştırarak sütlü çikolatanın erimesini ve oda sıcaklığına gelmesini sağlayın. Bu karışımı kalıptaki kabuk çikolatanın içine boşaltın. Üzerini, kalan eritilmiş bitter çikolatayla kapatın. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pralin çikolatayı bitter, sütlü ve beyaz çikolata ile de hazırlayabilirsiniz, üzerlerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz.
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