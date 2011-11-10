Profiterol

Sofra Tarifi

125 gram margarin 1 su bardağı su Bir tutam tuz 4 kahve fincanı un 7 adet yumurta Krema için: 4 adet yumurta 1 su bardağı + iki buçuk çorba kaşığı un Bir buçuk su bardağı + 5 çorba kaşığı toz şeker 6 su bardağı süt 1 kutu krema (200 ml) Üzerine: 200 gram eritilmiş bitter çikolata

YAPILIŞI

Bir tencerede krema için gerekli yumurta, un, toz şeker, süt ve kremayı topak kalmayacak şekilde iyice çırpın. Orta hararetli ateş üzerinde koyulaşana dek pişirin. Kremayı soğuması için bir kenarda bekletin. Yağı bir tencerede eritip, bir tutam tuz ve 1 su bardağı suyu ilave ederek, kaynatın. Su kaynayınca unu ekleyin. Topaklanmaması için iyice karıştırın. Hafif ateşte karıştırarak, 10 dakika pişirin. Ateşten indirip, biraz ılındıktan sonra içine teker teker 7 adet yumurtayı kırarak, ekleyin. Hamuru krema torbasına doldurun. Yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye, 2 cm aralıklarla ceviz büyüklüğünde topaklar sıkın. 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Soğuttuğunuz topları alt kısmından kesin. İçlerine krema doldurun. Servis tabağına piramit kule gibi dizin. Üzerine eritilmiş çikolatayı dökerek, servis yapın.