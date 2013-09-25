Pudingli Ayva Tatlısı Tarifi

Ayvaları soyup ikiye kesin ve ortalarındaki çekirdekli kısımları kaşıkla çıkarın. Yayvan bir tencereye su, toz şeker, karanfil ve ayva çekirdeklerini koyun. Ayvaları da tencereye yerleştirdikten sonra üzerine gıda boyasını serpip pişmeye bırakın. 10 dakika sonra, üzerine rendelediğiniz elmayı ilave edin. Ayvalar yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Daha sonra ayvaları bir fırın tepsisine yerleştirip ortalarına tenceredeki rendelenmiş elmaları doldurun. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 10 dakika pişirin. Diğer tarafta pudingi, üç buçuk bardak sütle birlikte, üzerindeki tarife göre hazırlayın. Ilındıktan sonra servis tabağına dökün. Ayvaları üzerine yerleştirin. Krem şantiyi 1 su bardağı sütle çırpıp, krema sıkacağına doldurun. Ayvaların üzerine krem şanti sıkarak servis yapın.