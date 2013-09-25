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Pudingli Ayva Tatlısı Tarifi

Bayramda herkes baklava,dolma yapıyor. Siz değişiklik yapıp övgüleri üstünüze mi istiyorsunuz? Pudingli ayva tatlısı tarifi ile hazırlıklara başlayabilirsiniz. Puding ayva tatlısı nasıl yapılır bilmiyorsanız da öğrenmek şu an ellerinizde.
Pudingli Ayva Tatlısı Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yılbaşı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg ayva

Üç buçuk su bardağı su

1 kg toz şeker

4 adet karanfil

1 tutam kırmızı gıda boyası

2 adet elma

1 paket vanilyalı puding

Üç buçuk su bardağı süt

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

YAPILIŞI

Ayvaları soyup ikiye kesin ve ortalarındaki çekirdekli kısımları kaşıkla çıkarın. Yayvan bir tencereye su, toz şeker, karanfil ve ayva çekirdeklerini koyun. Ayvaları da tencereye yerleştirdikten sonra üzerine gıda boyasını serpip pişmeye bırakın. 10 dakika sonra, üzerine rendelediğiniz elmayı ilave edin. Ayvalar yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın. Daha sonra ayvaları bir fırın tepsisine yerleştirip ortalarına tenceredeki rendelenmiş elmaları doldurun. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 10 dakika pişirin. Diğer tarafta pudingi, üç buçuk bardak sütle birlikte, üzerindeki tarife göre hazırlayın. Ilındıktan sonra servis tabağına dökün. Ayvaları üzerine yerleştirin. Krem şantiyi 1 su bardağı sütle çırpıp, krema sıkacağına doldurun. Ayvaların üzerine krem şanti sıkarak servis yapın.
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