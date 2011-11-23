Pudingli Ekmek Tatlısı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Küçük bir tepsiye bir sıra peksimet dizin. Puding, süt ve vişne suyunu bir tencereye alıp iyice karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Pudingin yarısını peksimetlerin üzerine dökün. Kalan peksimetleri tepsiye dizin. Kalan pudingi dökün. Buzdolabında soğutun. Kıyılmış badem ve antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.