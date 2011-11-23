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Pudingli Ekmek Tatlısı

Pudingli Ekmek Tatlısı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Çocuk Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket tuzsuz peksimet

2 paket vanilyalı puding

1 su bardağı süt

4 su bardağı vişne suyu

Üzerine:

İnce kıyılmış badem ve antep fıstığı

YAPILIŞI

Küçük bir tepsiye bir sıra peksimet dizin. Puding, süt ve vişne suyunu bir tencereye alıp iyice karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Pudingin yarısını peksimetlerin üzerine dökün. Kalan peksimetleri tepsiye dizin. Kalan pudingi dökün. Buzdolabında soğutun. Kıyılmış badem ve antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Vişne suyu ile hazırladığınız pudingin içine vişne taneleri de ekleyebilirsiniz.
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