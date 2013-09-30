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Reçelli Milföy Tatlısı Tarifi

Pazar kahvaltınızı kolay bir tatlı ile taçlandırmak istiyorsanız, önerimiz:Reçelli milföy tarifi. Üstünü meyveler ile süsleyebileceğiniz reçelli milföy nasıl yapılır?
Reçelli Milföy Tatlısı Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet milföy

1 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağı vişne marmeladı

YAPILIŞI

Milföy hamurlarını 5-10 dakika oda sıcaklığında dinlendirip, hafif yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra milföylerin iki tanesinden 6'şar adet şerit kesin. Diğer milföylerin üzerine, çırpılmış yumurta sarısı sürüp, ortalarına vişne marmeladı yerleştirin. Kestiğiniz şeritleri birbirine çapraz olacak şekilde milföyün üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, hamurlar kızarıncaya dek pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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