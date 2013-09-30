Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Reçelli Milföy Tatlısı Tarifi

Reçelli Milföy Tatlısı Tarifi

Pazar kahvaltınızı kolay bir tatlı ile taçlandırmak istiyorsanız, önerimiz:Reçelli milföy tarifi. Üstünü meyveler ile süsleyebileceğiniz reçelli milföy nasıl yapılır?

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Doğum Günü, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama