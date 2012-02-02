Renkli Dondurmalar

Derin bir kabın içinde süt ve toz şekeri kaynatıp soğutun. Karışımı ikiye ayırın. Bir kısmına limon suyunu katın. Yavaş yavaş 1 su bardağı krem şantiyi ekleyin. Karışımı buzluğa alıp, 3 defa, yarım saatte bir karıştırarak, 1.5 saat kadar kıvamlanmasını sağlayın. Karışımın diğer yarısına yavaş yavaş kalan krem şantiyi ekleyin. Son olarak vişne ekleyip mikserle çırpın. Vişneli karışımı da limonlu dondurma gibi kıvamlandırın. Kalıplara önce vişneli dondurmayı, üzerine de limonlu dondurmayı koyup, çubukları yerleştirin. 2-3 saat buzlukta dondurun. Rendelenmiş çikolataya bulayarak servis yapın.