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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Renkli Dondurmalar

Renkli Dondurmalar

Renkli Dondurmalar
  • 18 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı süt

Yarım çay bardağı limon suyu

Bir buçuk su bardağı toz şeker

2 su bardağı çırpılmış krem şanti

1 çay bardağı vişne

Süslemek için: Rendelenmiş çikolata

YAPILIŞI

Derin bir kabın içinde süt ve toz şekeri kaynatıp soğutun. Karışımı ikiye ayırın. Bir kısmına limon suyunu katın. Yavaş yavaş 1 su bardağı krem şantiyi ekleyin. Karışımı buzluğa alıp, 3 defa, yarım saatte bir karıştırarak, 1.5 saat kadar kıvamlanmasını sağlayın. Karışımın diğer yarısına yavaş yavaş kalan krem şantiyi ekleyin. Son olarak vişne ekleyip mikserle çırpın. Vişneli karışımı da limonlu dondurma gibi kıvamlandırın. Kalıplara önce vişneli dondurmayı, üzerine de limonlu dondurmayı koyup, çubukları yerleştirin. 2-3 saat buzlukta dondurun. Rendelenmiş çikolataya bulayarak servis yapın.

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