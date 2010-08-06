Ricotta Peynirli Çikolatalı Tatlı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

BİR tencereye süt, irmik, toz şeker,kakao ve tereyağını koyup karıştırdıktan sonra ocağa oturtun. Sürekli

karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp yoğurt, ricotta peyniri ve benmari usulü eritilmiş çikolatayı ekleyin. Bir kalıbı suyla ıslatıp hazırladığınız karışımı içine dökün ve buzdolabında dondurun. Dondurma kaşığı ile alarak ya da dilimleyerek servis yapın