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Ricotta Peynirli Çikolatalı Tatlı

Ricotta Peynirli Çikolatalı Tatlı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

3 çorba kaşığı kakao

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı yoğurt

1 paket 80 gramlık bitter çikolata

250 gram ricotta peyniri

YAPILIŞI

BİR tencereye süt, irmik, toz şeker,kakao ve tereyağını koyup karıştırdıktan sonra ocağa oturtun. Sürekli
karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp yoğurt, ricotta peyniri ve benmari usulü eritilmiş çikolatayı ekleyin. Bir kalıbı suyla ıslatıp hazırladığınız karışımı içine dökün ve buzdolabında dondurun. Dondurma kaşığı ile alarak ya da dilimleyerek servis yapın
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