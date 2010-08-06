Ricotta Peynirli Çikolatalı Tatlı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 litre süt
1 su bardağı irmik
1 su bardağı toz şeker
3 çorba kaşığı kakao
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı yoğurt
1 paket 80 gramlık bitter çikolata
250 gram ricotta peyniri
YAPILIŞI
BİR tencereye süt, irmik, toz şeker,kakao ve tereyağını koyup karıştırdıktan sonra ocağa oturtun. Sürekli
karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alıp yoğurt, ricotta peyniri ve benmari usulü eritilmiş çikolatayı ekleyin. Bir kalıbı suyla ıslatıp hazırladığınız karışımı içine dökün ve buzdolabında dondurun. Dondurma kaşığı ile alarak ya da dilimleyerek servis yapın