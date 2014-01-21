Derin bir kap içinde soğuk süt ile krem şantiyi mikserle çırpın. Toz şekeri ilave edip çırpmaya devam edin. Yumurtaların sarılarını ve aklarını ayrı kaplarda mikserleyin. Önce yumurta sarılarını krem şantili karışıma ilave edip karıştırın. Daha sonra yumurtaların aklarını ilave edip, mikserlemeye devam edin. Bu karışımı ikiye ayırın. Yarısına bir paket kakaoyu katın ve karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serdiğiniz kek kalıbına dökün. Diğer tarafta beze ve krokanları buzdolabı poşetlerine koyup ufalayın. Ufalanmış beze ve krokanları kek kalıbındaki kakaolu karışımın üzerine yayın. Kalan karışımı krokanların üzerine dökerek buzlukta 1 gece boyunca bekletin. Kalıbı buzluktan alıp büyük bir servis tabağına ters çevirin. Rokokonun üzerini çikolata sosu ile süsleyerek servis yapın.