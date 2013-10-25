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Ruşeymli Çikolatalı Kup Tarifi

Ruşeymli çikolatalı kup tarifi ile misafirleriniz size hayran kalacak. Ruşeymli çikolatalı kup nasıl yapılır öğrenince başınız zor durumda olduğunuzda hazırlayacağınız bir tarif haline gelecektir.
Ruşeymli Çikolatalı Kup Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı ruşeym

İki buçuk su bardağı süt

1 kahve fincanı nişasta

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket (80 gram) bitter çikolata

2 kutu (200 ml) krema

Arası için:

1 kahve fincanı fındık

1 kahve fincanı toz şeker

1 tatlı kaşığı tereyağı

3 adet muz

YAPILIŞI

Sütü bir tencereye alın ve içine ruşeym, nişasta ve tozşeker ilave edip, bir çırpıcı ile karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Tencerenin altını kapatıp, çikolatayı ilave edin. Çırpıcı ile karıştırarak iyice soğutun ve içine kremayı ekleyip, tekrar karıştırın. 2 Arası için fındığı bir tavada hafif pembeleşene kadar çevirin ve soğuduktan sonra robottan geçirip, bir kaseye alın. Toz şekeri tavaya alıp, kısık ateşte karıştırmadan hafif karamelize rengi alana kadar eritin. Üzerine tereyağı ile fındığı katıp, şöyle bir çevirin. Muz dilimlerini ilave edip, tavayı ocaktan alın ve bir kez karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın. Kupun dibine sütlü karışımdan 2-3 çorba kaşığı, üzerine muzlu karışımdan 1-2 çorba kaşığı, tekrar sütlü karışımdan 2-3 çorba kaşığı koyun. Bu şekilde sütlü ve muzlu karışım bitene kadar işleme devam edin. Donması için buzdolabında 2-3 saat bekletin ve üzerini hindistancevizi ile süsleyerek, soğuk olarak servis yapın.
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