DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Sabayon

Sabayon

Sabayon
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağından bir parmak fazla toz şeker

1 paket vanilya

300 ml (bir buçuk su bardağı) krema

Süslemek için:

Jülyen doğranmış portakal kabuğu

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında yumurta sarılarını toz şeker ve vanilya ile birlikte mikserle iyice çırpın. Karıştırmaya devam ederek, azar azar ilave ettiğiniz krema ile karışımı inceltin. Hazırladığınız karışımı kısık ateşte benmari usulü, kaynamamasına dikkat ederek pişirin (bu tarz pişirme çok dikkatli yapıldığı gibi uzun süren bir işlemdir). Sürekli karıştırarak kabarık ve köpüklü bir karışım elde edin. Bu kıvama gelen karışımı hemen benmariden alıp, soğuk su içinde bulunan bir başka kaba aktarın (bu şekilde kremanın kendi kendine pişmesini önlemiş olursunuz). Karıştırarak soğutun ve kuplara pay edin. Portakal kabuklarıyla süsleyip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN