Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında yumurta sarılarını toz şeker ve vanilya ile birlikte mikserle iyice çırpın. Karıştırmaya devam ederek, azar azar ilave ettiğiniz krema ile karışımı inceltin. Hazırladığınız karışımı kısık ateşte benmari usulü, kaynamamasına dikkat ederek pişirin (bu tarz pişirme çok dikkatli yapıldığı gibi uzun süren bir işlemdir). Sürekli karıştırarak kabarık ve köpüklü bir karışım elde edin. Bu kıvama gelen karışımı hemen benmariden alıp, soğuk su içinde bulunan bir başka kaba aktarın (bu şekilde kremanın kendi kendine pişmesini önlemiş olursunuz). Karıştırarak soğutun ve kuplara pay edin. Portakal kabuklarıyla süsleyip servis yapın.